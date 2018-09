PSG : Mbappé ne regrette pas son geste

Agacé après un mauvais tacle reçu en fin de match contre Nîmes (4-2), Kylian Mbappé (19 ans, 3 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a été expulsé pour avoir poussé Téji Savanier. Un geste d'humeur que l'attaquant du Paris Saint-Germain ne regrette pas.



"Non, non, non. Si c'est à refaire, je le referai et je m'excuserai auprès de tous les supporters et de tout le monde, mais je ne peux pas tolérer ce genre de geste, ça n'a rien à faire sur un terrain de foot. La même faute où il y a intention de jouer le ballon, il n'y a pas de problème, mais il n'avait aucune intention de jouer le ballon, on l'a tous vu", a lancé le champion du monde en zone mixte.