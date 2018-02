PSG : Neymar comparé à un monstre, son père sort les griffes

Recruté pour 222 millions d'euros l'été dernier en provenance du FC Barcelone, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar était attendu au tournant pour le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-3) mercredi. Malheureusement pour le club de la capitale, le Brésilien a réalisé une prestation assez moyenne et n'a pas réussi à être décisif sur cette partie. Et forcément, les critiques ont été nombreuses au sujet de la star du PSG.



Casagrande compare Neymar à un monstre.

Au Brésil, Neymar a été littéralement découpé par l'ancien international Walter Casagrande. Déçu par la performance de son compatriote, le vétéran brésilien a surtout déploré le comportement du Parisien. «Cela me dérange que la plupart des fans et des médias continuent de tapoter Neymar dans le dos, il a déjà montré plusieurs comportements inappropriés au sein d'un collectif. Contre le Real, il a pris un jaune en première période, et il aurait pu être exclu en seconde. Ce serait désastreux s'il agissait comme ça au Mondial», a fustigé Casagrande. «Nous sommes en train de créer un monstre, que certains considèrent comme un génie. Neymar n'a pas la qualité de Messi, Maradona ou Cristiano Ronaldo, qui peuvent ou pouvaient gagner un match à tout moment», a-t-il continué au micro de SporTV. Des critiques très sévères qui ont agacé le père de Neymar.



L'agacement du père de Neymar

Très présent pour conseiller son fils, Neymar Sr a pris la parole sur les réseaux sociaux pour le défendre. «Dans une 'guerre', il y a ceux qui se nourrissent de victoires et il y a ceux qui, comme les vautours, se nourrissent de la charogne des vaincus. Ils ne font rien, ils ne produisent rien, ils vivent de l'éclat ou, plus souvent, des moments difficiles de leur 'proie'», a déploré le père du joueur sur Instagram. «Mais rappelez-vous : nous avons perdu une bataille, pas la guerre. Soyez sûrs… comme un phénix, il renaîtra en étant préparé pour tous les combats à venir ! Quant à vous, vautours, vous aurez faim», a-t-il prévenu. Désormais, c'est à Neymar de jouer pour faire taire les vautours. Rendez-vous le 6 mars prochain au Parc des Princes pour la manche retour face au Real.



Source: Maxifoot