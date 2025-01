PSG - Reims : la grande première très prometteuse de Khvicha Kvaratskhelia

Après un succès flamboyant en Ligue des Champions au Parc des Princes contre Manchester City (4-2), le Paris Saint-Germain retrouvait le chemin de la Ligue 1 avec la réception du Stade de Reims ce samedi soir, dans le cadre de la 19ème journée de championnat. Si l’affiche aurait pu être assez anecdotique compte tenu du turnover opéré par Luis Enrique - en comparaison à la rencontre face aux Cityzens mercredi - avec les titularisations de Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Désiré Doué ou encore Gonçalo Ramos, ce duel contre les troupes de Luka Elsner était surtout l’occasion de fêter la grande première de Khvicha Kvaratskhelia sous le maillot du PSG, titularisé d’entrée de jeu sur le flanc gauche du onze de départ aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos. Bradley Barcola commençait donc sur le banc.



En conférence de presse vendredi, l’entraîneur espagnol avait laissé planer le doute sur une titularisation de la recrue dorée hivernale : «ses caractéristiques sont adaptables à notre style de jeu. On cherche les qualités innées du joueur pour les améliorer. Être le plus souvent possible devant le but, être dans une situation de tirs mais aussi se connecter avec tel joueur et créer des synergies. Je pense que ce qu’il va apporter à l’équipe est positif. Physiquement il est très bien. Nous l’avons vu sans problème aux entraînements. Il est prêt». Finalement, comme pressenti par certains médias, l’international géorgien a bien débuté ce samedi soir contre Reims. Devant 49 000 supporters parisiens, l’ancien joueur de Naples a d’abord été présenté quelques minutes avant le coup d’envoi.



Déjà décisif avec le PSG !

«Kvara, bienvenue dans la folie du Parc», était-il écrit sur la petite banderole déployée par le Collectif Ultras Paris dans les travées du virage Auteuil au cours de la très courte présentation du joueur avant le coup d’envoi. Rapidement en jambe, Khvicha Kvaratskhelia a eu quelques opportunités sur son côté gauche avec notamment cette tentative d’incursion dans la surface bien bloquée par Ito (2e). Quelques minutes plus tard, il a fait parler sa vitesse mais son centre n’a pas été sublimé par le contrôle raté par Ramos (3e). Malgré quelques ballons touchés, le Géorgien a surtout pris ses marques dans le premier acte, cherchant à commettre le moins de faux-pas possible : «Kvara ? Tous les attaquants qu’on a peuvent jouer à chaque poste. C’est sa force, il a fait connaissance avec ses coéquipiers, le stade, ses adversaires. C’était important de faire ce premier match. C’est toujours compliqué mais je suis très satisfait», a expliqué Luis Enrique. Et c’est justement au retour de vestiaires que Khvicha Kvaratskhelia n’a eu besoin que de quelques minutes pour se montrer décisif et briller rapidement.