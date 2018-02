PSG: Thiago Silva ne parle plus à Kimpembe

Thiago Silva fait partie du groupe du PSG pour la réception de Strasbourg ce samedi après-midi (17 heures au Parc des Princes, 26e journée de Ligue 1). Mais l'expérimenté défenseur central sera-t-il titularisé par Unai Emery, avec qui la "relation (est) peu harmonieuse" (Le Parisien), trois jours après avoir été laissé sur le banc de touche à Madrid, à la surprise générale, lors de l'affiche de ce début d'année (défaite 3-1, 1/8e de finale aller de la C1) ?



Pour moi, Thiago Silva est un grand capitaine "Unai Emery"



A priori oui. L'entraîneur basque, dont le choix sportif et politique aurait été largement commenté en interne et vécu comme une humiliation par le principal concerné, ne trouvera de toute façon aucun intérêt à le mettre au placard. Il a d'ailleurs joué l'apaisement, en conférence de presse, vendredi: "Je suis très content de mes trois centraux (Silva donc, Marquinhos et Presnel Kimpembe, N.D.L.R.). Chacun peut apporter des choses positives à l'équipe. Ils ont tous ma confiance. J'ai besoin d'eux". La saison n'est pas finie.



Autre question, cette fois de légitimité, autre casse-tête pour Emery: l'international brésilien portera-t-il encore son brassard face au Racing ? Ne dit-on pas que les absents ont toujours tort ? On se dirige vers un nouveau oui. Emery: "Les choses n'ont pas changé en un match, même si c'était important. Pour moi, Thiago Silva est un grand capitaine". "Un grand capitaine" qui, toujours selon nos confrères, et depuis le Real, ne parle plus à son remplaçant, le jeune Kimpembe ; pas un mot, il reste fermé.