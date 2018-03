PSG : l'Espagne relance le dossier Neymar

Avec l'élimination du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'avenir de Neymar (26 ans, 30 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) anime à nouveau les débats depuis mardi soir. Ce vendredi, la presse espagnole s'est emparée du dossier de l'attaquant parisien, qui fait la Une de AS et du Mundo Deportivo.

Le premier, média pro-madrilène, annonce que Neymar est toujours la priorité de la Maison Blanche pour l'été prochain. Le journal croit même savoir le prix demandé par le PSG : 400 millions d'euros ! Il y a quelques semaines, le père de Neymar aurait discuté avec des émissaires du Real Madrid, qui auraient fait savoir que les Merengue étaient prêts à débourser une telle somme. Le Real peut-il réellement se permettre une telle dépense avec le fair-play financier ? Avec des ventes, ce n'est pas à exclure. Cependant, Paris a tout misé sur lui pour en faire sa nouvelle star, et le vendre dès l'été prochain aurait un impact très négatif sur l'image renvoyée par le club de la capitale. C'est inconcevable pour les dirigeants qataris.

Le second média, pro-barcelonais, annonce des envies de retour de Neymar au Barça. Le journal explique que l'Auriverde regretterait son choix d'avoir quitté la Catalogne et qu'il aurait fait savoir à ses anciens dirigeants et coéquipiers qu'il souhaiterait revenir à l'été 2019. Mundo Deportivo s'emballe sans doute un peu vite... Difficile de croire à un retour alors que le joueur et son père sont en procès contre le Barça au sujet d'une prime de 40 millions d'euros promise lors de sa prolongation et non versée. Les deux parties se sont lancées dans une bataille judiciaire et un retour à court ou moyen terme semble improbable.



