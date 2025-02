PSG : l’irrésistible montée en puissance de Désiré Doué

Arrivé en août 2024 dans la capitale française après un début de carrière passé sous les couleurs du Stade Rennais, Désiré Doué (19 ans) a définitivement changé de statut. De joueur prometteur à élément central de l’animation offensive de Luis Enrique, l’international espoir français poursuit, aujourd’hui, son irrésistible ascension sous la tunique du Paris Saint-Germain, plus que jamais leader. Vendredi soir, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, le natif d’Angers a, une nouvelle fois, prouvé qu’il incarnait le futur des champions de France en titre.



Titularisé dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz, le numéro 14 francilien n’a, en effet, pas tardé à illuminer une soirée qui avait débuté par l’annonce des prolongations de plusieurs joueurs parisiens ainsi que Luis Enrique, désormais lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2027. Impressionnant techniquement, percutant sur chacune de ses prises de balle et inspiré dans l’orientation du jeu, l’ex-Rennais provoquait surtout le premier coup-franc menant à l’ouverture du score de Vitinha (6e).



Une polyvalence appréciée, une technique hors norme

Fort d’un début de match plus que convaincant, Doué poursuivait alors son entreprise et régalait le Parc des Princes sur chaque ballon touché. Petit pont, crochets dévastateurs, contrôles de classe mondiale, débordements tonitruants, le droitier d’1m81 faisait tout simplement vivre un cauchemar aux défenseurs monégasques, dépassés sur chacune de ses accélérations. Une partition grandiose que le principal concerné rendait un peu plus belle au retour des vestiaires en servant parfaitement Ousmane Dembélé, auteur du troisième but parisien (57e).



Acclamée par le Parc des Princes lors de sa sortie - remplacée par Kang-In Lee (63e) - la pépite parisienne, félicitée par son coach, pouvait légitimement savourer une nouvelle prestation de très haute volée (8 duels remportés sur 9 disputés, 88% de réussite dans ses dribbles, une passe décisive et 8 ballons récupérés). Crédité d’un 7 par la rédaction FM, Désiré Doué a surtout confirmé ses très belles dispositions actuelles, lui qui peut désormais se targuer de compiler 4 buts et 8 offrandes en 29 matches toutes compétitions confondues. Une très bonne nouvelle pour le PSG de Luis Enrique avant de jouer son avenir sur la scène européenne.