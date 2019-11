PSG vs Fc Bruges : Gana Gueye au sujet de krépin Diatta "c'est un joueur à surveiller"

Ils partagent tous les deux la sélection nationale : le Sénégal. Mais ce soir, Idrissa Gana Gueye et Krépin Diatta vont s’affronter l’un contre l’autre avec leurs clubs respectifs, le Paris Saint Germain contre le Fc Burges, pour le compte de la quatrième journée de la phase de la Ligue des champions.



Premier du groupe, le PSG va essayer de conforter sa place de leader devant le FC Bruges qui ne se laissera pas malmener de si facile par les Français. Raison de plus pour Gana Gueye, le milieu offensif du club, d'être craintif à l'endroit de son coéquipier en sélection nationale.



« Krépin est un jeune joueur très ambitieux, très à l’écoute et surtout très travailleur. Il a beaucoup de qualités techniques, il court beaucoup sur le terrain que ça soit défensivement ou offensivement. Il est capable de faire des passes décisives et de marquer des buts. Donc c’est un joueur à surveiller » , a laissé entendre le milieu de terrain des Parisiens, au cours d'une conférence de presse avant-match.