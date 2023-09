Pablo Longoria annonce qu’il reste président de l’OM

Nouveau rebondissement dans cette folle semaine marseillaise. Temporairement mis en retrait de ses fonctions de président de l'OM, Pablo Longoria a décidé de rester à son poste, selon nos informations. Il l'a annoncé lors d'une déclaration ce vendredi à 19h.



« Je m'exprime aujourd'hui dans le costume du président de l'OM. Je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé lundi, c'est simplement inadmissible et c'est la conséquence d'une série d'évènements que j'ai mentionnés. J'étais touché toute la semaine par l'affection que j'ai reçue, salariés, joueurs, supporters », a-t-il confié comme rapporté par RMC Sport.



Avant d’ajouter: « Tous ceux qui ont compris la nécessité d'un changement. Aujourd'hui, j'ai eu une très longue conversion avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, ils m'ont affiché un soutien inconditionnel. Tous ces soutiens me font chaud au coeur. J'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'Olympique de Marseille. Je serai à Paris dimanche ».