Paix durable au Sahel: l'UNFPA expose ses solutions basées sur des études relatives à la corrélation Démographie-Paix-Sécurité

Le Bureau régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre UNFPA-WCARO, a organisé le 02 décembre un Symposium virtuel de haut niveau sur la Démographie, la paix et la sécurité au Sahel sous la présidence du Président de la République du Niger, Mouhamadou Issoufou, représenté par son Directeur de cabinet M. Ouhoumoudou Mahamadou. Le symposium constitue l’aboutissement d’une série d’études sur la relation entre l’évolution démographique et la survenance de conflits armés afin de parvenir à une solution durable

à ces conflits.



M. Ouhoumoudou Mahamadou s’est interrogé dans son allocution sur : « comment concilier une forte croissance démographique (avec les impératifs de réduction de pauvreté et d’atteinte des objectifs de développement durable ? … C’est donc à juste raison que certains analystes parlent de bombe démographique, l’heure est à l’action ». Dans ses propos introductifs le Directeur régional, Monsieur Mabingué Ngom a affirmé : « La nécessité de lier la paix et la sécurité à la démographie en particulier dans la recherche de solutions à la fragilité et à l’insécurité dans le Sahel devient un impératif. »



Le symposium a été précédé par des consultations nationales au Burkina Faso (24 Novembre 2020) du Mali (19 Novembre 2020) du Niger (23 Novembre 2020) afin d’échanger avec les Etats sur les principales conclusions et recommandations issues des notes d'orientation et des documents scientifiques sur la Démographie, la Paix et la Sécurité produits avec le concours de l’Institut de recherche sur la paix d'Oslo (PRIO) et Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique (ENSAE) de Dakar. L’objectif est de mettre en évidence les implications pour chaque pays en termes



En effet des études préalables ont été menée depuis le forum de Bamako sur la paix, notamment par l’ENSAE et Dakar ainsi que PRIO démontrant des évidences claires entre la dépendance démographique et le risque sécuritaire, ce qui fait du Sahel une zone sensible à risque. Les productions réalisées sont constituées d’un « livre blanc » sur le Sahel, trois études monographiques sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger, deux rapports d’analyse statistiques sur la relation entre les facteurs démographiques et l’insécurité au Sahel, et un ouvrage de synthèse qui consolide l’ensemble de ces productions scientifiques.



D’ailleurs le Directeur régional de l’UNFPA M. Mabingué Ngom a procédé au lancement de l’ouvrage de synthèse, intitulé : « Démographie, paix et sécurité, pour un Sahel central résilient », le 03 décembre et produit sous sa direction. Dans cet ouvrage, Mabingué Ngom invite ainsi les acteurs de la communauté internationale à « aller au-delà du traitement symptomatique qui est fait de la crise au Sahel pour comprendre les phénomènes complexes qui en sont à l’origine, et trouver les voies et moyens de remédier au mal qui ronge cette partie de l’Afrique et qui ne cesse de s’aggraver. »