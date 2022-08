Paix en Casamance: Abdoul Mbaye félicite Macky Sall pour la signature de l'accord avec le MFDC

Le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) et membre de l'opposition a salué « la signature de l’Accord Bissau 2022 ». Selon Abdoul Mbaye, cet accord « sera un des acquis majeurs de la gouvernance de Macky Sall ».



L'ancien Premier ministre a félicité le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall. Car, pour lui, « Rien ne vaut la paix interne! »



« Toutes nos félicitations à l’armée sénégalaise, aux franges du MFDC concernées et au Président Macky SALL, sans oublier les acteurs de l’ombre », a-t-il écrit dans un tweet.



Le Sénégal a signé jeudi à Bissau un accord avec une faction militaire rebelle dirigée par César Atoute Badiate, qui s'est engagée à déposer les armes et à œuvrer pour le retour de la paix dans cette région, théâtre d'une rébellion armée menée par le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC).