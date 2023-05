Pakistan : Un homme lynché à mort pour des accusations de propos blasphématoires

Le blasphème est un sujet particulièrement sensible au Pakistan, pays à majorité musulmane, où même des allégations non prouvées d’offense à l’islam peuvent entraîner assassinats et lynchages.

Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on voit la police tenter en vain d’empêcher une foule frapper avec frénésie le blasphémateur présumé.

Les faits se sont produits samedi dans la ville de Mardan, dans la province ultra-conservatrice de Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du pays, près de la frontière avec l’Afghanistan.