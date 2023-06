Pakistan: des dizaines de morts provoquées par des intempéries violentes

« Au moins 12 personnes ont été ensevelies après l'effondrement des toits et des murs de leurs maisons », a déclaré à l'AFP Taimur Ali Khan, porte-parole de l'autorité provinciale de gestion des catastrophes (PDMA). Quinze personnes ont été tuées dans le district de Bannu, dont cinq frères et sœurs âgés de deux à onze ans. Plus de 140 personnes ont été blessées et plus de 200 animaux d'élevage sont morts, a précisé le porte-parole. Les intempéries ont frappé quatre districts de la province de Khyber Pakhtunkhwa samedi en fin de journée et les autorités y ont déclaré l'état d'urgence.

De fortes pluies accompagnées de vents violents ont tué au moins 27 personnes dont huit enfants dans le nord-ouest du Pakistan, la plupart des décès étant dus à l'effondrement de bâtiments, ont indiqué dimanche les autorités locales.