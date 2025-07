Palais de la République : Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience le président de l’Assemblée nationale du Vietnam

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mercredi 23 juillet 2025, M. Trân Thanh Mân, Président de l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, en visite officielle au Sénégal, a annoncé la Présidence de la République du Sénégal sur sa page Facebook.



Cette visite historique témoigne de la vitalité des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Vietnam.

« Cette rencontre de haut niveau illustre une volonté commune de renforcer les échanges entre nos institutions, de promouvoir un dialogue interparlementaire fécond et d’approfondir les relations entre nos deux peuples, dans un esprit de respect mutuel, de solidarité et de coopération durable », indique la Présidence du Sénégal.



Le Sénégal réaffirme ainsi son attachement à une diplomatie ouverte, fraternelle et tournée vers les grandes causes du développement, de la paix et de la prospérité partagée, conclut la Présidence.