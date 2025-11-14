Palais : le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu la présidente du Conseil constitutionnel

Le président de la République a reçu, ce vendredi 14 novembre 2025, la présidente du Conseil constitutionnel pour une audience consacrée au fonctionnement de l’institution et aux évolutions attendues de la justice constitutionnelle. Selon la présidence, la rencontre a permis de « faire le point sur le fonctionnement de l’institution, d’examiner les défis recensés et d’aborder les réformes envisagées afin de consolider l’État de droit. »Au cours de l’échange, le chef de l’État a réaffirmé son engagement en faveur d’une juridiction constitutionnelle « moderne, impartiale et pleinement au service de la stabilité démocratique ». Il a insisté sur la nécessité « de renforcer les mécanismes garantissant la transparence institutionnelle et la confiance des citoyens », deux éléments considérés comme essentiels au bon fonctionnement du système politique.L’audience s’inscrit dans la volonté affichée par l’exécutif d’accompagner les institutions de régulation dans l’amélioration continue de leurs méthodes de travail, dans un contexte où l’interprétation des normes constitutionnelles demeure un pilier de l’équilibre institutionnel.Le président a ainsi réitéré son souhait de voir le Conseil constitutionnel disposer des moyens et de la visibilité nécessaires pour remplir sa mission dans un environnement juridico-politique en évolution constante.