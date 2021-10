Palais : six diplomates présentent leurs lettres de créances !

Six diplomates nouvellement accrédités à Dakar ont présenté vendredi leurs lettres de créances au Président Macky Sall, rapporte la Présidence de la République du Sénégal.



Il s'agit des Ambassadeurs de la Suisse, de l'Allemagne, de la Mauritanie, d'Israël, du Grand Duché de Luxembourg et de la Guinée-Bissau. Une cérémonie marquée par les honneurs militaires de la garde présidentielle et qui consacre leur prise de fonction officielle.