Pancarte à la main, Kourtney Kardashian surprend Travis Barker à son concert et officialise sa grossesse

Ensemble depuis un peu plus de deux ans, Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont mariés l’année dernière lors de plusieurs cérémonies. D’abord à Las Vegas, après les Grammy Awards en avril 2022, puis lors d'un mariage civil au palais de justice de Santa Barbara en mai, avant une cérémonie en grande pompe organisée à Portofino, en Italie.



Le couple a chacun des enfants issus de relations antérieures. Kourtney a eu trois enfants avec son ancien partenaire Scott Disick: Mason, Penelope et Reign. Travis a quant à lui un fils, Landon, une fille, Aabama, nés de sa relation avec Shanna Moakler.



Dans l'émission de télé-réalité “Les Kardashian”, les deux stars ont partagé leur parcours pour devenir parents. Après plusieurs tentatives de fécondation in vitro, Kourtney Kardashian avait annoncé au Wall Street Journal qu’elle prenait une pause pour se concentrer sur l’organisation de sa cérémonie de mariage.

Alors que Travis Barker se produisait sur scène à Los Angeles avec son groupe Blink-182, Kourtney Kardashian a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire: “Travis, je suis enceinte”. Une manière originale d'officialiser la nouvelle auprès du grand public. Vu son baby bump, on suppose en effet que le musicien était déjà au courant de la grossesse de son épouse. Dans une vidéo partagée par le couple, on peut ensuite voir Travis Barker sauter de la scène pour embrasser sa femme sous les applaudissements du public.