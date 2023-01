Pape Mahawa Diouf répond à l'appel à la résistance de Sonko : "Nous allons faire face"

Le coordonnateur du pôle communication de Benno Bokk Yakaar a réagi au discours tenu hier dimanche, par le leader de Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, lors du mega meeting organisé dans le département de Keur Massar (Dakar). Pape Mahawa Diouf, qui était l’invité de l’émission Rfm matin, de ce lundi, est d’avis que c’est « un appel au meurtre ». Il a invité « la justice à s’autosaisir » avant d'annoncer qu'ils feront face à Ousmane Sonko.



Invité à analyser le discours d’Ousmane Sonko, le membre de la mouvance présidentielle de déclarer que c’est « Un discours macabre qui confirme le caractère anti-républicain de monsieur Sonko. Il avait fait appel au mortel combat. Il persiste sur cette voie. Il avait annoncé un deuxième vague, il y a de cela 1 an et demi. Il confirme cette voie avec cet appel au meurtre. Mais, nous faisons confiance aux Sénégalais ».



M. Diouf a tenu à informer à Ousmane Sonko que : « Nous, militants de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous serons debout sur le terrain pour préserver ce legs démocratique qui nous a été laissé par les fondateurs de cette république. Et, en république, les procès se règlent au tribunal mais pas dans les meetings politiques », lui a-t-il rappelé.



Selon Pape Makhwa Diop, cet « appel au meurtre » doit faire réagir la justice. « La justice doit s’autosaisir après ce discours incendiaire », a-t-il lancé. Mais, a-t-il souligné : « en attendant, nous déjà militants de la coalition Benno Bokk Yakaar et patriote véritable de ce pays, nous défendrons le legs républicain qui a nous a été légué par les fondateurs de cette Nation ».



A l’en croire, la mouvance présidentielle fera face à Sonko. Et, pour lui barrer la route, ils mobiliseront plus que ce qu’il va mobiliser. « En tout cas, nous la coalition, nous restons mobiliser, présents sur le terrain. Il faut qu’il (Sonko) sache que tout ce qu’il aura comme moyen, tout ce qu’il mobilisera comme énergie pour détruire cette république, nous s’en mobiliserons si ce n'est et même certainement plus que ce qu’il va mobiliser pour l’empêcher de détruire », a-t-il promis.



Avant de conclure en appelant à « tous les patriotes et républicains véritables à se mobiliser pour faire face à ce qui ressemble à un projet de destruction de la république sénégalaise et de son modèle démocratique ».