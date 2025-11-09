Pape Malick Ndour après la révélation de Sonko sur son dossier : "C'est des accusations fallacieuses, infondées..."

Dans une mise au point publique, Pape Malick Ndour, ancien coordonnateur du Programme national des Domaines agricoles communautaires (PRODAC), a répondu au président du Pastef, Ousmane Sonko, qui selon lui, son dossier évoqué par le Pool judiciaire financier (PJF) découlerait du fameux « rapport » de l’Inspection Générale des finances (IGF) . Alors qu’il observe un « silence » par « respect pour l’Autorité judiciaire », M. Ndour a estimé nécessaire de réagir face à des « propos pour le moins surprenants et injustes », qu’il qualifie d’« accusations fallacieuses, infondées et traduisant une volonté manifeste de travestir les faits ».



Dans un post sur Facebook, M. Ndour a démonté les propos de M. Sonko. D'abord, il a rappelé qu’« un an avant sa nomination » au Prodac, « le premier article de presse évoquant cette affaire dite du "rapport du Prodac" a été publié par Dakaractu le 11 juin 2018 ». Sa propre nomination n’étant intervenue que le 6 juin 2019, il s’est interrogé : « Comment, dès lors, un rapport dont la presse faisait déjà largement écho un an avant ma prise de fonction aurait-il pu m’épingler ? »



Poursuivant sa démonstration, Pape Malick Ndour a soulevé un autre point qu’il juge « absurde ». Selon lui, le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) serait attribué à l’inspecteur Samba Laobé Dieng, « décédé le 1er octobre 2018, soit huit mois avant sa nomination ». Il a demandé avec ironie : « Faut-il comprendre que l’on m’accuse d’avoir été entendu et épinglé par un homme disparu avant ma nomination au Prodac ? »



Affirmant n’avoir « jamais été entendu par l’IGF » et n’avoir « jamais rencontré un de ses enquêteurs », M. Ndour a annoncé des actions concrètes pour étayer ses dires. « Pour dissiper toute ambiguïté, je saisirai dès lundi le ministre des Finances, M. Cheikh Diba », écrit-il, afin d’obtenir « la partie du rapport de l’IGF où son nom serait cité » ainsi qu’« une attestation de service confirmant que sa présence au ministère des finances entre 2013 et juin 2019 ».



Pour appuyer sa demande, il compte joindre à son courrier « les comptes rendus des réunions hebdomadaires de recettes des régies financières que présidait le même Cheikh Diba chaque mardi », documents qui, selon lui, « établissent sans équivoque qu’à cette période, [il] n’était pas coordonnateur du PRODAC, mais plutôt économiste au MEF ».



Refusant la « manipulation et l’instrumentalisation politique », Pape Malick Ndour a clamé n’avoir « rien à cacher, rien à craindre et rien à renier ». Malgré les circonstances, il a affirmé son entière confiance dans les institutions : « Je fais pleinement confiance à la justice de mon pays, que j’ai défendue hier et que j’ai le devoir de respecter et d’honorer, quelles que soient les décisions qu’elle prendra me concernant. »