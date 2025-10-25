Pape Malick Ndour après sa libération : « Je n’ai en aucun moment appelé à l’insurrection, ni au soulèvement »

Libéré vendredi après sa garde à vue à la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane, l’ancien ministre Pape Malick Ndour est revenu sur sa convocation. Dans une publication sur sa page Facebook, le Coordonnateur national de la Convergence des Cadres Républicains (CCR) a précisé que son audition concernait ses propos tenus lors du rassemblement politique en soutien à Farba Ngom. Il a insisté sur le fait qu’il n’a jamais appelé à l’insurrection ni au soulèvement. Pape Malick Ndour a annoncé qu’il renonce à déposer plainte et qu’il tourne désormais la page.



J’ai été informé hier à 14h30 d’une convocation à la section de recherches de

Colobane à 16h. Malgré des contraintes objectives, j’ai tenu à déférer à la convocation par respect aux institutions de notre pays.



Mon audition portait sur les propos que j’ai tenus lors d’un rassemblement politique organisé en soutien à notre camarade, le député-maire Farba Ngom, à qui je renouvelle mon soutien total.



Devant les enquêteurs, dont j’ai apprécié la courtoisie, j’ai tenu à clarifier ma position : je n’ai en aucun moment appelé à l’insurrection, ni au soulèvement. Ma carrière de fonctionnaire, d’élu, de ministre et de citoyen profondément attaché à la légalité, m’a toujours conduit à agir dans le strict respect de la Constitution, des lois et des règlements qui encadrent le fonctionnement de nos institutions.



Je suis désolé que mes propos aient suscité une polémique inutile, alimentée par certains, souvent au détriment de la mesure et du fair-play. Je tiens cependant à tourner la page : je pardonne à tous et renonce à déposer plainte, par respect envers la Justice qui, de mon point de vue, a des choses plus urgentes à gérer que des querelles entre responsables politiques.



Notre pays, confronté à des défis majeurs, mérite un débat public serein et constructif, centré sur les véritables priorités nationales : l’économie, l’éducation, la santé et la sécurité. C’est le message que beaucoup de nos compatriotes m’ont fait parvenir, et j’en prends bonne note.



J’exprime ma profonde gratitude au peuple sénégalais, à mes avocats ainsi qu’aux responsables et militants de l’APR pour leur soutien constant.