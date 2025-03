Pape Thiaw, sélectionneur national : « J'ai rencontré Assane Diao et j'ai vu un joueur motivé... »

Le sélectionneur national du Sénégal a publié ce jeudi 13 mars la liste des 26 joueurs en vue de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026. Le technicien des « Lions » s'est prononcé sur la convocation d'Assane Diao : « J'ai discuté avec Assane qui m'a montré son choix était un choix du cœur, c'est quelque chose qu'il a toujours rêvé de représenter le Sénégal son pays natal », a déclaré Pape Thiaw.



« Il y a des choses géographiques parce qu'il a été en Espagne, je pense dans ses veines, c'est le sang sénégalais qui coule et moi, j'ai confiance quand j'ai discuté avec ce gamin », a ajouté le sélectionneur des « Lions ».



Le technicien sénégalais se dit motiver à aller chercher des joueurs qui ont envie de jouer pour la sélection nationale : « C’était un joueur intelligent qui avait envie aussi moi en tant que sélectionneur quand je vais chercher un joueur pour moi l'envie compte et aussi quand il vient pour le Sénégal, c'est pour gagner », a-t-il confié aux journalistes.



« Le Sénégal, aujourd'hui, doit gagner et doit continuer à gagner », a-t-il souligné au micro de PressAfrik TVHD.