Papy Djilobodji (Dijon, France) : « Ce qu’Aliou Cissé m’a dit »

Rappelé en sélection après trois ans d’absence, Papy Djilobodji (Dijon) est évidemment très heureux de retrouver la Tanière, à l’occasion des deux matchs amicaux face à l’Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine (23 et 27 mars).

Son retour était dans l’air du temps. Mais Papy Djilobodji avoue avoir été « un peu surpris ». Le défenseur du Dijon FCO, prêté par Sunderland (Angleterre, Championship) à la fin du dernier mercato estival, a eu un contact téléphonique assez bref avec Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais. « Il m’a juste dit de donner l’exemple, d’aider le pays. La Coupe du monde ? Bien sûr que j’y pense. Cela fait des années que j’y pense. J’avais suivi la Coupe du monde 2002 à la télé. J’étais jeune, mais je me disais que ce serait fantastique d’en disputer une. Je n’y suis pas encore. C’est dans trois mois et je dois encore travailler pour mériter d’y aller. Il ne faut surtout pas se relâcher. Mais je suis heureux d’avoir été convoqué. Cela me fait plaisir », explique l’ex-défenseur de Nantes.

Source : Stades