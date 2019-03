Paris honore le sculpteur Ousmane Sow avec son «Couple de lutteurs»

Le couple de lutteurs d’Ousmane Sow s’installe place de Valois, dans le Ier arrondissement de Paris. Avec cette sculpture en bronze, issue de la série Noubas, peuple du Soudan du Sud, il replace l’Afrique au cœur de l’Europe, affirme Christophe Girard, adjoint à la Maire de Paris pour la Culture :



« Il s’agit de permettre à cet artiste du majestueux d’être présent à Paris, à quelques mois des élections européennes, où l’on voit bien que nos valeurs vacillent. L’Afrique est le plus grand continent francophone. Tous ses artistes ont leur place dans Paris et ce sont vraiment, véritablement, nos cousins. »



Après le choc, les honneurs



Représentant le combat de l’homme au quotidien, l’œuvre a été choisie à l’issue d’un vote des Parisiens : « 200 000 euros, c’est le prix de l’œuvre, avec son installation ».



Pionnier de l’art contemporain africain, Ousmane Sow a été le premier artiste noir à avoir intégré l’Académie des beaux-arts de Paris dont Laurent Petitgirard est le secrétaire perpétuel. « C’est quelqu’un qui a tracé une trajectoire avec une constance dans les sujets, dans la rigueur. Il était plus que normal de l’honorer. »



Apparu en 1984, le couple de lutteurs musclés a suscité un choc pour oser briser l’interdit de la représentation du corps dans le monde islamique.