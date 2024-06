Paris : le Président Diomaye en compagnie de la Première dame pour répondre à l'invitation de Gavi

Ce matin, accompagné de la Première Dame, Marie Khone Faye, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar à destination de Paris. À l'invitation de Gavi, l'Alliance du Vaccin, et de l'Union africaine, le Chef de l'État prendra part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales, qui se tiendra ce jeudi dans la capitale française.



L'événement de haut niveau marquera le lancement de l'initiative "Accélérateur de la production des vaccins en Afrique (AVMA), une étape cruciale pour renforcer les capacités de production de vaccins sur le continent. De plus, il marquera le début de la campagne de reconstitution des fonds de GAVI pour la période 2026-2030, visant à assurer un accès équitable et durable aux vaccins essentiels à travers le monde", peut-on lire sur le site de la Présidence.



Cette rencontre bilatérale soulignera l'engagement commun en faveur de la santé mondiale et de la coopération internationale pour faire face aux défis sanitaires globaux.



Le Président Faye et la Première Dame sont attendus pour jouer un rôle clé dans les discussions visant à garantir une approche inclusive et efficace pour la sécurité sanitaire mondiale.