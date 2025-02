Parquet financier : Farba Ngom convoqué à nouveau le 27 février après son audition

Après son audition au Pool judiciaire financier, le député-maire des Agnam, Farba Ngom, a été libéré. Toutefois, son avocat, Me Doudou Ndoye, a confirmé qu'il devra se présenter à nouveau devant les juges le 27 février 2025.



« Notre client Farba Ngom est là. Nous espérons qu’il pourra se reposer, et nous nous retrouverons avec les juges dans 15 jours », a déclaré Me Ndoye, entouré de ses confrères et de son client.



Il a également annoncé l’arrivée de plusieurs avocats supplémentaires, dont un avocat étranger, pour renforcer la défense de Farba Ngom.