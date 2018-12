Parrainage: Bougane Gueye annonce un nouveau dépôt vendredi

Recalé samedi lors de la vérification des signatures de parrainage au Conseil Constitutionnel, le leader du mouvement "Guem sa Bopp", Bougane Gueye Dany qui a collecté près de "700.000 signatures", a annoncé lundi 31 décembre 2018 qu'il va faire un nouveau dépôt ce vendredi, au micro de la Rfm.



"Nous avons des doublons, nous allons recevoir les Pv le mercredi. Et comme la loi nous autorise, nous allons corriger et déposer à nous au niveau du Conseil Constitutionnel vendredi. Le travail a été fait dans les règles de l'art, mais nous avons en face un camp qui décide des règles du jeu et nous sommes obligés de nous y conformer", a déclaré Bougane Gueye.