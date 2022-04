Parrainage : Doudou Ka accusé d'achat de conscience par des femmes de Ziguinchor

Ces femmes ont manifesté leur colère sur les ondes de la RFM. «Quand on nous a demandés de signer sur les documents, on ne savait pas que ces listes étaient destinées pour le parrainage. Ils ont dit que c'est pour la distribution du "soukeurou koor". C'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on s'est inscrit sur listes de parrainage de Doudou Ka. Ils sont partis avec les listes nous promettant que la distribution va démarrer à 16h30. Sauf que quand nous sommes venues à cette heure, nous n'avons vu personne», a dénoncé une des femmes.

Elle a exigé le retrait de leurs noms sur ces listes, estimant que Doudou Ka a profité de la détresse des populations pour obtenir leurs signatures.

Dans le cas du DG de l'aéroport, l'on récuse des accusations. Un des responsables a déclaré que cette activité s'est déroulée à l'insu de Doudou Ka. En attendant, l'affaire fait grand bruit à Ziguinchor, selon la RFM.

Le directeur général de l'Aibd, responsable politique du Parti au pouvoir à Ziguinchor est accusé d'achat de conscience par des femmes pour collecter leurs signatures destinées au parrainage en vue des élections législatives de juillet 2022.