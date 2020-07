Passation de pouvoirs : Édouard Philippe "passe le flambeau" à Jean Castex

Jean Castex, nommé quelques heures auparavant Premier ministre par Emmanuel Macron, est arrivé, vendredi 3 juillet après-midi, à l'hôtel Matignon pour la passation de pouvoirs avec Édouard Philippe.



Devant une foule compacte de collaborateurs, les deux hommes ne se sont pas serré la main, en raison des gestes barrières destinés à éviter la propagation du Covid-19.



À l'issue d'un entretien privé, Édouard Philippe s'est déclaré "très heureux" de "passer le flambeau" à Jean Castex auquel il a souhaité "très sincèrement" beaucoup de réussite et de succès.



"Esprit ouvert et main ferme"



"Je suis très heureux de vous accueillir dans cet hôtel de Matignon et de vous passer le flambeau", a-t-il dit au nouveau Premier ministre lors de la traditionnelle cérémonie de passation de pouvoir.



Soulignant que son successeur avait une connaissance fine du pays, un sincère attachement à l'État et du sens politique, Édouard Philippe a dit n'avoir "aucun doute" que Jean Castex saura "prendre les bonnes décisions".



La France, a-t-il poursuivi au coté de son successeur, a besoin d'un esprit ouvert et une main ferme, "et je pense que vous avez cet esprit ouvert et cette main ferme".