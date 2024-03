Passation de service-Ministère de la Femme : Thérèse Faye Diouf s'engage à améliorer les conditions de vie des femme

La passation de service entre Fatou Diané et Thérèse Faye Diouf a eu lieu hier lundi. Lors de la cérémonie, le nouvelle ministre de la Femme, de la famille, de l'équité et du développement communautaire, a présenté ses ambitions pour ce nouveau poste puis remercié le Président Macky Sall pour sa confiance renouvelée.



Considérant son nouveau rôle comme une véritable mission, Thérèse Faye Diouf s'engage à travailler avec dévouement et détermination pour améliorer les conditions de vie des femmes, des familles et des communautés au Sénégal.



Mieux, elle a souligné l'importance de l'équité et du développement communautaire, en insistant sur la nécessité de donner aux femmes les moyens de s'autonomiser et de contribuer pleinement au développement socio-économique du pays.