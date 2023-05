Pastef Dakar convoque son droit de résistance "pour défendre ses principes"

Pastef Dakar convoque son droit de résistance pour faire face à ce qu'il appelle « l'oppression multiforme de Macky Sall contre sa population ».



« Face à l'oppression multiforme de Macky Sall contre sa propre population, celle-ci continues la résistance jusqu'au bout, afin de défendre ses principes, idéaux, acquis démocratiques et, surtout, ses droits et libertés », a indiqué le bureau de la Coordination départementale au sortir de son assemblée générale, lundi.



Selon Abass Fall et Cie, le peuple Sénégalais exige: « l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice contre le Président Ousmane Sonko et la cessation immédiate de la violation de ses droits et libertés. La libération de tous les détenus politiques. La renonciation publique de Macky Sall a toute velléité de la candidature et de hold up électoral et l'organisation d'une présidentielle inclusive, transparente et démocratique en février 2024. L'ouverture d'une enquête impartiale, transparente et indépendante pour toutes les victimes de la répression sanglante du régime de Macky Sall depuis mars 2021 ».



Pastef Dakar saisit cette occasion pour présenter ses condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher lors des manifestations du 15 mai 2023, « énièmes victimes de la tyrannie sanglante de Macky Sall ».