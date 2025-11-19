Pastef : Marie Rose Khady Fatou Faye dénonce les “manœuvres de division”

La porte-parole adjointe de Pastef–Les Patriotes, Marie Rose Khady Fatou Faye, a réagi aux interprétations entourant la dernière réunion du bureau politique national, tenue dans un contexte où le parti fait l’objet de spéculations sur des tensions internes. Dans une déclaration, elle dénonce les « manœuvres tendant à semer le doute » et réaffirme « la cohésion de la formation politique. »Selon elle, la rencontre s’est déroulée dans une ambiance « plus que cordiale », marquée par une unité retrouvée autour des principes fondateurs du parti : « la fraternité, le don de soi pour la patrie et l’engagement sans faille pour la réussite du PROJET ». Elle estime que « toute autre lecture de cette réunion est biaisée » et vise à cultiver de fausses divisions. « C’est malhonnête et indigne ! », a-t-elle insisté.Revenant sur la participation du Président Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko, elle affirme avoir observé « deux grands hommes conscients des enjeux et résolument engagés à avancer ensemble pour la réussite du PROJET ».Réaffirmant l’unité des deux figures centrales du parti, elle affirme : « Diomaye moy Sonko. Sonko moy Diomaye. Le PROJET et rien que le PROJET. »