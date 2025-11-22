Paul Pogba sur son retour : « Le foot, ce n’est pas fini pour moi »

Quelques minutes après avoir fait son retour sur le terrain à Rennes, où son équipe de Monaco a été largement battue (4-1) ce samedi soir, Paul Pogba a débarqué en zone mixte en tenue, comme s’il ne voulait plus quitter son maillot et son short, pour mettre des mots sur sa soirée bretonne. Le milieu de terrain était « content » au fond de lui, mais forcément « déçu par rapport au résultat et ce qu’on a fait sur le terrain. Je joue à Monaco, c’est mon équipe et je n’aime pas perdre. »



Pogba touché, soulagé et au bout d’un tunnel



En attendant de connaître la victoire, Pogba a été surpris par l’accueil du public rennais : « Franchement, je ne m’y attendais pas, non, ça m’a vraiment touché de voir ce public se lever et applaudir. Un grand merci à tous les fans qui étaient là aujourd’hui et qui m’ont supporté, c’était vraiment touchant. Les sensations étaient bonnes, je voulais essayer d’apporter une bonne énergie, ne pas prendre de but et prendre du plaisir. »



La route est longue et il n’est pas encore question de parler d’équipe de France ou de Mondial, ne poussons pas. « Je suis soulagé d’avoir repris le football, a continué Pogba. C’est ce que j’aime le plus au monde. Il y a du boulot encore pour revenir en pleine forme, essayer de faire un match de 90 minutes. C’est loin la Coupe du monde, je pense vraiment à me remettre en forme pour aider l’équipe. Si je ne performe pas, l’équipe de France, c’est à oublier. »



« Le foot, ce n’est pas fini pour moi », s’est félicité la Pioche, qui n’a pas caché qu’il a pensé ces deux dernières années que sa carrière était peut-être terminée. « T’as des moments où le diable essaie de te parler dans ta tête pour dire que c’est fini, a-t-il imagé. Il y a un bon Dieu, je crois en moi et en mes qualités. Je savais que je n’avais rien fait, ce n’était pas de ma faute, j’ai toujours gardé espoir (…) C’est moi qui ait le plus souffert. »





Avec So Foot