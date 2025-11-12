Pavillon spécial : Farba Ngom a reçu la visite d’une délégation du Khalife de la famille Omarienne

Depuis son placement sous mandat de dépôt le 27 février dernier, Farba Ngom ne connaît pas de répit les jours de visite. À Rebeuss, l’affluence était déjà impressionnante, et au Pavillon spécial, c’est pareil. Mais hier, mardi, le député-maire des Agnam a affiché une satisfaction particulière.
Selon le journal Les Échos, Farba Ngom a reçu une visite de taille : une importante délégation du Khalife de la famille Omarienne à Louga, Thierno Bachir Tall, conduite par son fils Cheikh Oumar Tall, s’est rendue au Pavillon spécial pour lui témoigner leur soutien. La délégation est venue avec des fruits et des vêtements, et a prié pour lui.
Autres articles
-
Tribunal de Dakar : Abdou Nguer condamné, son co-prévenu relaxé
-
Vives tensions à l’Assemblée : les députés de Pastef s’en prennent à Abdourahmane Diouf lors de l’examen de son budget
-
Budget 2026 : la Commission des Finances adopte les 117,1 milliards FCFA du ministère de l’Environnement
-
Restructuration de la Coalition : Pastef conteste la décision de Diomaye et maintient son soutien à Aïssatou Mbodj
-
Sénégal : Déthié Fall dévoile de nouveaux projets majeurs pour moderniser les infrastructures