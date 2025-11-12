Pavillon spécial : Farba Ngom a reçu la visite d’une délégation du Khalife de la famille Omarienne

Selon le journal Les Échos, Farba Ngom a reçu une visite de taille : une importante délégation du Khalife de la famille Omarienne à Louga, Thierno Bachir Tall, conduite par son fils Cheikh Oumar Tall, s’est rendue au Pavillon spécial pour lui témoigner leur soutien. La délégation est venue avec des fruits et des vêtements, et a prié pour lui.

Depuis son placement sous mandat de dépôt le 27 février dernier, Farba Ngom ne connaît pas de répit les jours de visite. À Rebeuss, l’affluence était déjà impressionnante, et au Pavillon spécial, c’est pareil. Mais hier, mardi, le député-maire des Agnam a affiché une satisfaction particulière.