Pays de Galles : pour la première de Giggs, Bale entre dans l'histoire

Ce jeudi, le Pays de Galles suscitait un intérêt chez de nombreux curieux. La raison ? C'est que Ryan Giggs vivait son premier match en tant que sélectionneur. Intronisé à la place de Chris Coleman en janvier dernier, l'ancien ailier de Manchester United a pour mission de relancer la sélection galloise après l'élimination décevante pour le Mondial 2018 et de préparer les éliminatoires de l'Euro 2020. Pour sa première, Giggs n'a pas été confronté à une rude concurrence et son équipe s'est très largement imposée face à la Chine (6-0) en demi-finale de la China Cup. L'adversaire était faible en face mais l'ampleur du score démontre le nouvel élan qui touche les Dragons depuis l'arrivée de la légende d'Old Trafford sur le banc. Un succès acquis grâce à un but d'Harry Wilson (45e) et un doublé de Sam Vokes (38e, 58e), mais surtout avec un triplé de Gareth Bale (2e, 21e, 62e).

Bale dépasse Rush

L'ailier du Real Madrid a finalement attiré toute la lumière en inscrivant ses 27e, 28e et 29e buts sous les couleurs du Pays de Galles. Avec ce triplé, Bale devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection galloise et efface des tablettes l'emblématique buteur de Liverpool, Ian Rush (28 buts) ! Ce n'est pas rien. Une performance qui devrait faire beaucoup de bien au Merengue. Car si Bale reste le leader naturel du Pays de Galles, sa situation est plus compliquée au Real Madrid, où il n'est plus un titulaire indiscutable. Florentino Pérez semble avoir perdu l'espoir de voir l'ancien joueur de Tottenham, recruté 101 millions d'euros en 2013, devenir un joueur capable de marquer l'histoire du club. Le président de la Maison Blanche aurait même accepté une offre de 130 M€ venue de Chine, selon Diario Gol. Une tentative vaine puisque l'ailier gallois a balayé d'un revers de la main la possibilité d'évoluer en Asie. Mais une telle performance avec la sélection ne peut que donner le sourire au patron merengue qui espère toucher un gros chèque avec la vente de Bale l'été prochain.

