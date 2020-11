Pds: Wade exclut Bara Gaye du Collège des Secrétaires généraux

Dans une de ses éditions, « Le Témoin » quotidien avait révélé la colère de Me Abdoulaye Wade suite au saccage de la permanence nationale Oumar Lamine Badji située sur la Vdn à Dakar. Quelque trois jours après ces événements, un rapport situant les responsabilités avait été remis au président Abdoulaye Wade, Secrétaire général national du Pds, pour qu’il en tire les conséquences. Inutile de vous rappeler que le rapport avait épinglé le maire libéral de Yeumbeul Sud, Bara Gaye, comme étant l’instigateur de ces actes de vandalisme et de sabotage.



Justement après avoir examiné le rapport, Me Abdoulaye Wade a pris, mercredi, une décision administrative pour réaménager le secrétariat national de son parti en donnant plus de responsabilités à certains militants connus pour leur engagement et leur loyauté. Et pour rétablir la discipline dans le Pds, Me Wade a exclu Bara Gaye du collège des Secrétaires généraux adjoints. De fait, le maire libéral de Yeumbeul devient un simple militant du Pds. D’autres militants et responsables libéraux épinglés par le rapport comme Gaindé Fatma Tall de l’Union des jeunes travaillistes et libérales (Ujtl), Khadija Ndiaye, Marie Aw, responsable du Pds à Keur-Massar, Galo Tall, Etienne Faye, Guidiouma Diakhaté, Marième Sylla, Saida Ndiaye, responsable Pds à Nimzat-Guédiawaye, Guidiouma Diakhaté et Bachir Diawara ne perdent rien pour attendre car risquant d’être sanctionnés par le Pape du Sopi.



En tout cas, l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, n’a toujours pas digéré que sa permanence symbolisant la longue marche du Sopi soit attaquée. Souhaitons que l’action publique voire judiciaire n’entre pas en…action !