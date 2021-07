Pegasus: Macron convoque un conseil de défense « exceptionnel » jeudi matin

Le président Emmanuel Macron réunira jeudi matin un conseil de défense « exceptionnel dédié à l'affaire Pegasus et à la question de la cybersécurité », a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.



« Le président de la République suit au plus près ce dossier et prend cette affaire très au sérieux », a-t-il souligné sur France Inter, rapporte la Rfi, en rappelant que la France poursuivait ses investigations après les révélations sur la présence des téléphones d'Emmanuel Macron parmi les cibles potentielles du logiciel espion.