Pèlerinage 2026 : 3268 pèlerins sénégalais optent pour le Hajj Fusion

Dans le cadre des préparatifs du pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, édition 2026, la Délégation générale au pèlerinage a communiqué les chiffres concernant les choix effectués par les voyagistes privés. Pour la première fois, ces derniers avaient la possibilité d’opter entre deux formules : le Hajj Direct et le Hajj Fusion.Selon la note signée par le Délégué général, le général Mamadou Gaye, « cinq regroupements de voyagistes ont retenu l’option du Hajj Direct, représentant un total de 3 268 pèlerins. Il s’agit de « Alharamayni avec 713 pèlerins, R25 avec 652, Firmament et une partie de Locasen avec 490, Fissabilillah, AIDP et Assalam avec 860 et Ndiawenne, Al Houda et Alpha avec 553. »Le quota global alloué au Sénégal pour le Hajj 2026 s’élève à 12 860 pèlerins. En dehors de ces 3 268 places réservées au Hajj Direct, le reste, soit 9 592 pèlerins, a opté pour la formule Hajj Fusion.