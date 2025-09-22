Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Pèlerinage 2026 : 3268 pèlerins sénégalais optent pour le Hajj Fusion



Pèlerinage 2026 : 3268 pèlerins sénégalais optent pour le Hajj Fusion
Dans le cadre des préparatifs du pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, édition 2026, la Délégation générale au pèlerinage a communiqué les chiffres concernant les choix effectués par les voyagistes privés. Pour la première fois, ces derniers avaient la possibilité d’opter entre deux formules : le Hajj Direct et le Hajj Fusion.
 
Selon la note signée par le Délégué général, le général Mamadou Gaye, « cinq regroupements de voyagistes ont retenu l’option du Hajj Direct, représentant un total de 3 268 pèlerins. Il s’agit de « Alharamayni avec 713 pèlerins, R25 avec 652, Firmament et une partie de Locasen avec 490, Fissabilillah, AIDP et Assalam avec 860 et Ndiawenne, Al Houda et Alpha avec 553. »
 
Le quota global alloué au Sénégal pour le Hajj 2026 s’élève à 12 860 pèlerins. En dehors de ces 3 268 places réservées au Hajj Direct, le reste, soit 9 592 pèlerins, a opté pour la formule Hajj Fusion.
 
Autres articles

Ndeye Fatou Touré

Lundi 22 Septembre 2025 - 21:36


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter