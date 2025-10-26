Pénurie de carburant au Mali : les cours suspendus jusqu’au 10 novembre 2025 (communiqué)

Les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali ont annoncé conjointement la suspension de l'ensemble des cours sur l'étendue du territoire national. Cette mesure, effective dès demain lundi 27 octobre, est provoquée par les perturbations dans l’approvisionnement en carburant.



Selon la note, la suspension des activités pédagogiques et universitaires concerne tous les acteurs de l'école, enseignants, chercheurs, élèves, étudiants, personnel administratif et parents pour une durée de deux semaines.



"Les cours sont suspendus du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. La reprise est fixée au lundi 10 novembre 2025", informe le communiqué. Le motif invoqué est l'impact de la « pénurie de carburant » sur les déplacements du personnel et des élèves, rendant impossible le fonctionnement normal des établissements.



Afin de garantir la continuité pédagogique malgré cet arrêt prolongé, les ministères précisent que des dispositions étaient en cours pour réaménager les calendriers scolaire et universitaire. Les autorités ont également assuré qu'elles s’employaient activement à un « retour rapide à un approvisionnement normal en carburant ».



Ils concluent en remerciant la communauté éducative pour sa « compréhension, son engagement et son sens du devoir patriotique » face à cette situation imprévue.