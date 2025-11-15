Personnes handicapées : le MONAPH condamne fermement les “propos stigmatisants” de Diéguy Diop

Selon le MONAPH, ces propos traduisent un “manque de respect manifeste envers les plus hautes institutions de la République, incarnées par le Président de la République et le Premier Ministre”. Le mouvement fustige des :propos empreints d'arrogance et de mépris, porté une grave atteinte à la dignité, à l'intégrité morale et à l'honorabilité des personnes handicapées”.

Le MONAPH condamne avec la plus grande fermeté ces “déclarations rétrogrades, contraires aux valeurs républicaines, au principe d'égalité des citoyens et aux engagements internationaux du Sénégal en matière de protection et de promotion des droits des personnes handicapées”.

Dans son communiqué le mouvement :

1. exige des excuses publiques, claires et sans équivoque, de la part de Madame Diégui Diop;

2. se réserve le droit d'engager toute action judiciaire appropriée afin de défendre l'honneur des personnes handicapées et de prévenir toute récidive de discours stigmatisants et discriminatoires dans l'espace public.

Le MONAPH appelle enfin l'ensemble des acteurs politiques, médiatiques et citoyens à promouvoir une parole responsable, respectueuse et fidèle aux principes de dignité humaine, tels que consacrés par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la Constitution et la loi d'orientation sociale.

Le Mouvement national des Patriotes handicapés (MONAPH) a exprimé sa “profonde indignation” après les propos tenus par Diéguy Diop, responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), lors de son passage sur les ondes de la RFM.Dans un communiqué, le mouvement dénonce des déclarations qu’il qualifie de “stigmatisantes, discriminatoires et offensantes” envers les personnes vivant avec un handicap.