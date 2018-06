Pétrole et Gaz : les compagnies américaines veulent avoir les mêmes chances que les autres postulants

L’Ambassadeur des Usa à Dakar confirme l’intérêt avoué des compagnies américaines dans la production pétrolière et gazière sénégalaise. Invité dans l’émission Objection du Sud Fm, Tulinabo Salama Mushingi de révéler que plus d’une cinquantaine (15) d’entreprises sont déjà listées. Et, il promet de travailler pour accroître ce chiffre.



«Les compagnies américaines s’intéressent au pétrole sénégalais. L’une de nos priorités c’est de continuer à accroître les échanges commerciaux entre le Sénégal et les Usa et dans ce sens là, je dois accroître le nombre de compagnies américaines sur place. Nous avons dans notre chambre de commerce américaine, une cinquantaine (50) de membres», informe-t-il.



Poursuivant, il ajoute: «Nous commençons par féliciter le dialogue sur le pétrole et le Gaz tenu la semaine dernière à Diamaniadio. Même si on ne s’entend pas, même si on ne se met pas d’accord, le dialogue était là et c’était public et les gens pouvaient poser des questions et discuter».



Selon lui, «nous avons beaucoup de leçons à apprendre autour du monde que ce soit ici en Afrique, le Nigéria, l’Angola et l’avantage pour le Sénégal c’est que vous avez toutes ces leçons qui sont là et je suis sûr que le Sénégal va essayer d’étudiant pour éviter certaines erreurs qui sont arrivées à ces pays».



L'ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique dit espérer que: «les compagnies américaines puissent s'assoir à table, postuler et avoir l’opportunité de postuler au même pied d’égalité que d’autres compagnies des autres pays».