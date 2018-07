Pikine : la coalition au pouvoir refuse de laisser le terrain à l'opposition

Les apéristes ne comptent pas céder le terrain politique à l’opposition. À Diameuguene Sicap Mbao les femmes de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar (BBY) ont battu le rappel des troupes. Abdoulaye Timbo, Abdou Karim Sall, Pape Gorgui Ndong entre autres responsables se sont retrouvés autour d’une même tribune. La collecte des signatures pour le parrainage était à l’ordre du jour.



« Les 105 000 signatures que demande le président de la République qu’on puisse les récolter au niveau de la commune. L’APR et le BBY sont les seules identités politiques qui existent au niveau de la commune. Mais aussi faire de sorte qu’il ait de bonnes signatures », tonne Maïmouna Baldé.



Suffisant pour Madame Ndiaye, Aminata Djéité, responsable des femmes de BBY de Sicap Mbao d’exhiber les réalisations du chef d’Etat dans leur fief. « Nous avons bénéficié d’école élémentaire, un poste de santé à travers l’APIX ». À Djeedah Thiaroye Kao c’est le parrainage qui était à l’honneur.



Compte tenu de son poids électoral, près de 12 % de l’électorat national, la banlieue dakaroise sera très rudement disputée entre le pouvoir et l’opposition.