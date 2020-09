Pikine: un père de famille arrêté pour avoir transformé sa fille de 11 ans en objet sexuel

Un père de famille a été arrêté et déféré au parquet de Pikine/Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, pour inceste présumé. Maçon de profession, il est accusé d’avoir transformé sa fille ainée, âgée de 11 ans, en objet sexuel.



A. Ba, victime présumée des agissements incestueux de son père, a alerté son homonyme, sœur de son père. Piquée à vif, elle informe sa belle-sœur qui annonce la mauvaise nouvelle à la maman de la victime présumée qui vit à Yeumbeul Bène Baraque.



Selon le journal « Les Echos », cette dernière a déposé une plainte contre son ex-mari et père de la victime présumée.



Arrêté, le présumé incestueux nie en bloc les allégations de sa fille et affirme être incapable de commettre une pareille ignominie. Mais, les examens gynécologiques effectués sur la petite fille ne lui ont pas facilité les choses. Les résultats attestent qu'il y a eu des attouchements sexuels. Il a été déféré devant le parquet de Pikine pour inceste.