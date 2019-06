Place de la Nation: la Plateforme du pouvoir « Aar Sunu Reew », annonce un rassemblement ce vendredi

Après « Aar Li Nu Bokk » regroupant des membres de la Société civile et de l’opposition, une nouvelle Plateforme vient de voir le jour. Il s’agit de « Aar Sunu Reew », mise en place par des jeunes du pouvoir. Ses membres comptent organiser un rassemblement ce vendredi à la Place de Nation.



Leur objectif, contrer la manifestation de « Aar Li Nu Bokk », qui a décidé de se rassembler chaque vendredi à la même place pour exiger la transparence dans la gestion des ressources naturelles .



Khalifa Guèye membre de la Plateforme et Président du Conseil départemental de la jeunesse de Guédiawaye de déclarer : « Cette plateforme dénommée « Aar Sunu Reew » regroupe des jeunes pour faire face à ces détracteurs d’Aliou Sall ».



Il ajoute : « Ces jeunes hommes et femmes de la Plateforme comptent mener la lutte pour permettre au Président Sall de terminer son mandat avec la plus belle stabilité dans ce pays ».



Il appelle « tous les citoyens, soucieux de la stabilité du pays, à venir participer à la mobilisation ce vendredi.