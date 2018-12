Plainte contre l’appel du muezzin en Afrique du Sud

Les autorités de la ville côtière sud-africaine Cape Town devraient rencontrer les représentants d'une mosquée locale après une plainte portant sur ses appels quotidiens à la prière jugés trop bruyants, rapporte News24.



Dans une lettre adressée à la mosquée de la région de Strandfontein, les responsables de la protection de l’environnement de la ville se sont plaints de "nuisances sonores" chaque fois que l'adhaan (appel à la prière) était diffusé par haut-parleurs sur le toit.



La lettre du 4 décembre ordonnait à la mosquée Masjidus Sauligeen d'arrêter le bruit causé par les haut-parleurs et de soumettre un "plan de gestion du bruit" par un ingénieur acoustique accrédité dans les 21 jours.



Une personne âgée vivant à proximité de la mosquée a déposé plainte, rapporte News24.



La mosquée aurait depuis lors remplacé l'appel à la prière par un seul bip, ajoute-t-il.



L'Iman de la mosquée, Moulana Yusuf Mohammed, a déclaré au Conseil judiciaire musulman (MJC) qu'ils avaient reçu une plainte il y a plusieurs années et qu'ils avaient immédiatement diminué le volume du haut-parleur et qu'il n'était pas certain s'il y avait une nouvelle plainte.