Plateforme de l’opposition contre le 3e mandat : Sonko et Cie écartent le PDS

La coalition Yewwi Askan Wi a désormais tranché. Ousmane Sonko et compagnie estiment que l’argumentaire brandi par les libéraux pour chasser Aminata Touré de la plateforme de l’opposition contre le 3e mandat ne tient pas la route, informe le journal Source A.



Les leaders de YAW ont décidé de travailler en étroite collaboration avec l’ancien Premier ministre. En d’autres termes, Sonko et Cie ont préféré ranger dans les tiroirs de l’oubli la condition sine qua non posée par le parti de Wade pour faire partie de cette plateforme.



Sonko et ses camarades demeurent convaincus que le préalable posé par les libéraux ne tient pas et révèle du dilatoire. Si YAW ne croit pas à un seul mot du PDS, c’est que selon elle, l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, n’était pas étranger à la traque aux biens mal acquis, pour avoir dirigé, à l’époque, le gouvernement. Or, cela n’a pas empêché les libéraux de nouer alliance avec la coalition de Mamadou Lamine Diallo et Cie, lors des dernières élections locales et législatives.