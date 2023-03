“Plein d'énergie”: le “limier de Poutine” dément les rumeurs selon lesquelles il serait gravement malade

Le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov dément les rumeurs concernant ses problèmes de santé dans un message sur Telegram. Récemment, le dirigeant de 46 ans était apparu nettement plus gros et de plus en plus diminué. “Je suis désolé pour ceux qui pensent que je suis gravement malade”, a-t-il déclaré. “Je suis en bonne santé et plein d’énergie. Je fais du sport, des randonnées en montagne et des promenades.”

Ndeye Fatou Touré

