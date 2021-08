Plus de 400 migrants secourus en mer Méditerranée au large des côtes tunisiennes

Plus de 400 migrants à bord d'une embarcation en bois ont été secourus par trois ONG en Méditerranée centrale, dans la nuit du samedi 31 juillet au dimanche 1er août, portant à près de 600 le nombre de personnes recueillies durant le week-end, a annoncé SOS Méditerranée.



"Le sauvetage effectué dans les eaux internationales a été périlleux, la grande embarcation en bois dans laquelle se trouvait plus de 400 personnes était en train de prendre l'eau", a expliqué une porte-parole de l'ONG européenne SOS Méditerranée affréteur de l'Ocean Viking, navire de secours en mer.



Les rescapés ont été répartis sur trois bateaux : le Sea-Watch 3 de l'ONG Sea-Watch, le Nadir de l'ONG ResQship et l'Ocean Viking ,tout trois ayant participé au secours qui a duré jusqu'au petit matin.



Plus de 1 100 décès en Méditerranée au cours du premier semestre 2021



Il s'agit de la cinquième opération de secours effectuée par l'Ocean Viking depuis samedi. Le navire qui avait déjà recueilli 196 personnes au cours de différents sauvetage au large de la Libye compte désormais à son bord 449 rescapés. Parmi eux, 28 femmes dont deux sont enceintes, et 81 mineurs dont 66 non accompagnés. Ils vont recevoir des soins comme ceux ayant trouvé refuge sur le Sea-Watch 3, précise SOS Méditerranée.



Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 1 146 personnes sont mortes en mer au cours du premier semestre 2021 en tentant de rejoindre l'Europe.



SOS Méditerranée assure avoir secouru plus de 30 000 personnes depuis février 2016, d'abord avec l'Aquarius, puis l'Ocean Viking.