Plusieurs économistes alertent sur un risque d'«effondrement» du journalisme de qualité

Une dizaine d'économistes de renom, dont les Nobel Joseph Stiglitz et Daron Acemoglu, ont mis en garde, lundi 22 septembre, contre un risque d'«effondrement du journalisme d'intérêt public» qui apporte une information de qualité, avec des «conséquences considérables» notamment sur l'économie. «L'accès à des informations fiables est la ressource fondamentale qui alimente l'économie du XXIe siècle», comme «les époques précédentes dépendaient de la vapeur ou du charbon pour leur développement industriel», estiment-ils dans une déclaration collective publiée par le Forum sur l'information et la démocratie. «Cette ressource sera encore plus essentielle dans l'économie future, axée sur l'intelligence artificielle», soulignent ces économistes, parmi lesquels figurent également Philippe Aghion, Tim Besley, Diane Coyle et Francesca Bria, rapporte l'AFP.