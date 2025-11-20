Podcast de Rio Ferdinand : Sadio Mané révèle pourquoi il a dit non à Manchester United en 2015

Sadio Mané a déclaré avoir refusé un transfert à Manchester United un an avant de signer à Liverpool parce qu'il n'était « pas convaincu » par l'insistance de Louis van Gaal à ce qu'il joue à la place de Wayne Rooney, Robin van Persie et Ángel Di María.
L'attaquant sénégalais Mané, s'exprimant dans le podcast Rio Ferdinand Presents, a révélé avoir eu des discussions avec Van Gaal, alors entraîneur de Manchester United, durant l'été 2015, alors qu'il évoluait à Southampton.
Mané a finalement refusé United et a conclu un transfert de 36 millions de livres sterling (47 millions de dollars) à Liverpool 12 mois plus tard, où il allait aider à inspirer l'équipe de Jürgen Klopp à réussir en Ligue des champions et en Premier League .
Mais le joueur de 33 ans, qui évolue désormais aux côtés de Cristiano Ronaldo au sein de l'équipe d'Al Nassr en Saudi Pro League , a déclaré qu'il ne se sentait pas prêt à rejoindre United lorsque Van Gaal a tenté de le persuader qu'il aurait du temps de jeu à Old Trafford.
« Manchester United m'a appelé à ce moment-là », a déclaré Mané. « Je parlais avec Van Gaal. »
« Je parlais à Van Gaal à ce moment-là. Rooney était là. Et Di María était là. Et… et Depay était là. »
«Quand ils n'ont pas réussi à m'avoir, ils ont acheté [Anthony] Martial.»
« Van Gaal m'a appelé et m'a dit : "Mané, comment vas-tu ? Que fais-tu ?" Il a ajouté : "Je veux que tu viennes à Manchester United." »
« J'ai dit : « Vraiment ? » Il a dit : « Ouais. » J'ai dit : « OK. Maintenant, je parle à mon agent. »
« [Van Gaal a dit] 'Nous verrons ce qui est le mieux, car je sais que tu es un bon joueur et que tu peux aider l'équipe, et nous pouvons aussi t'aider à devenir un meilleur joueur.' »
« Et puis j'ai dit : « OK, alors ma question : vous avez Depay, vous avez Rooney, vous avez Di María, vous avez Van Persie, je pense que c'est pareil. Alors, où est-ce que je vais jouer ? » C'était ma question, parce que moi, je veux jouer. »
« Il m'a dit : "Je connais ton talent, tu es bon. Mais si tu t'entraînes bien et que tu fais bonne impression, tu joueras. Mais nous avons un autre joueur qui est également bon." »
« Son explication ne m'a pas convaincu. J'ai parlé à l'entraîneur, mais il m'a dit que je jouerais si j'étais en forme ; sinon… »
« Mais à l'époque, moi, je n'étais pas prêt, je peux le dire. J'étais jeune. J'avais encore besoin de quelqu'un pour m'aider. Et d'une ou deux années de plus pour devenir ce que je voulais être. »
« Parce que j'étais encore à Southampton, je n'étais pas régulier. Et puis on s'est dit : "OK, on verra bien." »
Mané s'est également entretenu avec Tottenham Hotspur au cours du même été et a déclaré qu'il était plus attiré par la perspective de jouer sous les ordres de Mauricio Pochettino que par un transfert à Manchester United.
« J'ai une réunion avec Tottenham. Au même moment, Pochettino a appelé mon agent et lui a dit : "Je veux que Sadio vienne au centre d'entraînement de Tottenham".»
« Et puis, une semaine plus tard, je suis allé au centre d'entraînement de Tottenham. J'ai visité les installations, j'ai rencontré l'entraîneur, j'ai discuté avec lui et j'étais encore plus convaincu que par le projet de Manchester United. »
« Parce que Man U était trop nombreux… le problème, c’était le nombre excessif de grands joueurs. »
Avec ESPN
L'attaquant sénégalais Mané, s'exprimant dans le podcast Rio Ferdinand Presents, a révélé avoir eu des discussions avec Van Gaal, alors entraîneur de Manchester United, durant l'été 2015, alors qu'il évoluait à Southampton.
Mané a finalement refusé United et a conclu un transfert de 36 millions de livres sterling (47 millions de dollars) à Liverpool 12 mois plus tard, où il allait aider à inspirer l'équipe de Jürgen Klopp à réussir en Ligue des champions et en Premier League .
Mais le joueur de 33 ans, qui évolue désormais aux côtés de Cristiano Ronaldo au sein de l'équipe d'Al Nassr en Saudi Pro League , a déclaré qu'il ne se sentait pas prêt à rejoindre United lorsque Van Gaal a tenté de le persuader qu'il aurait du temps de jeu à Old Trafford.
« Manchester United m'a appelé à ce moment-là », a déclaré Mané. « Je parlais avec Van Gaal. »
« Je parlais à Van Gaal à ce moment-là. Rooney était là. Et Di María était là. Et… et Depay était là. »
«Quand ils n'ont pas réussi à m'avoir, ils ont acheté [Anthony] Martial.»
« Van Gaal m'a appelé et m'a dit : "Mané, comment vas-tu ? Que fais-tu ?" Il a ajouté : "Je veux que tu viennes à Manchester United." »
« J'ai dit : « Vraiment ? » Il a dit : « Ouais. » J'ai dit : « OK. Maintenant, je parle à mon agent. »
« [Van Gaal a dit] 'Nous verrons ce qui est le mieux, car je sais que tu es un bon joueur et que tu peux aider l'équipe, et nous pouvons aussi t'aider à devenir un meilleur joueur.' »
« Et puis j'ai dit : « OK, alors ma question : vous avez Depay, vous avez Rooney, vous avez Di María, vous avez Van Persie, je pense que c'est pareil. Alors, où est-ce que je vais jouer ? » C'était ma question, parce que moi, je veux jouer. »
« Il m'a dit : "Je connais ton talent, tu es bon. Mais si tu t'entraînes bien et que tu fais bonne impression, tu joueras. Mais nous avons un autre joueur qui est également bon." »
« Son explication ne m'a pas convaincu. J'ai parlé à l'entraîneur, mais il m'a dit que je jouerais si j'étais en forme ; sinon… »
« Mais à l'époque, moi, je n'étais pas prêt, je peux le dire. J'étais jeune. J'avais encore besoin de quelqu'un pour m'aider. Et d'une ou deux années de plus pour devenir ce que je voulais être. »
« Parce que j'étais encore à Southampton, je n'étais pas régulier. Et puis on s'est dit : "OK, on verra bien." »
Mané s'est également entretenu avec Tottenham Hotspur au cours du même été et a déclaré qu'il était plus attiré par la perspective de jouer sous les ordres de Mauricio Pochettino que par un transfert à Manchester United.
« J'ai une réunion avec Tottenham. Au même moment, Pochettino a appelé mon agent et lui a dit : "Je veux que Sadio vienne au centre d'entraînement de Tottenham".»
« Et puis, une semaine plus tard, je suis allé au centre d'entraînement de Tottenham. J'ai visité les installations, j'ai rencontré l'entraîneur, j'ai discuté avec lui et j'étais encore plus convaincu que par le projet de Manchester United. »
« Parce que Man U était trop nombreux… le problème, c’était le nombre excessif de grands joueurs. »
Avec ESPN
Autres articles
-
Qualifs Mondial 2026 : la RD Congo connaît ses adversaires potentiels pour la finale du barrage
-
CAF Awards 2025: Ghizlaine Chebbak, meilleure joueuse africaine de l’année
-
CAF Awards 2025 : Tabara Mbodji élue meilleure arbitre féminine de l'année
-
Classement FIFA : le Sénégal recule d’une place, le Maroc aux portes du top 10
-
CAF Awards 2025 : Yassine Bounou élu meilleur gardien africain de l’année