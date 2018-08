Pogba vers le Barça : ça s'enflamme !!!

Et si c’était Paul Pogba qui dynamitait la fin du mercato anglais ? Les rumeurs sont en tout cas de plus en plus pressantes concernant un possible départ du champion du Monde tricolore de Manchester United vers le Barça.



Mais il n’y a pas qu’au club catalan que ca s’agite puisque le Real Madrid est au bord de l’implosion avec le dossier Luka Modric. Une réunion au sommet doit d’ailleurs avoir lieu aujourd’hui et pourrait précipiter le départ du finaliste du dernier Mondial 2018.



Foot mercato