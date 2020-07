Point Covid-19 en Afrique: plus de 594 000 cas recensés avec plus de 298 000 guérisons et 13 000 signalés

Ce 13 Juillet 2020, plus de 594 000 cas de coronavirus en Afrique ont été recensés avec plus de 298 000 guérisons associées et 13 000 décès signalés. Consultez les chiffres par pays sur le tableau de bord Covid-19 de l'Organisation mondiale de la santé pour la Région Afrique :